В Нижнем Тагиле за 9 дней зафиксировано превышение концентрации трех веществ

Фенол (Гидроксибензол) относится ко второму классу опасности. Его среднесуточная ПДК составляет 0,006 мг/м3. Достаточно 0,072 мг вещества, чтобы отравить одного человека, который будет в течение целого дня вдыхать его пары, а это всего четверть капли.