В Нижнем Тагиле за 9 дней зафиксировано превышение концентрации трех веществ

С 3 по 5 ноября
Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола в 1,2 раза по данным УГМС.
От наблюдателей пунктов государственной сети не поступала информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха.
Фенол (Гидроксибензол) относится ко второму классу опасности. Его среднесуточная ПДК составляет 0,006 мг/м3. Достаточно 0,072 мг вещества, чтобы отравить одного человека, который будет в течение целого дня вдыхать его пары, а это всего четверть капли.
Самыми крупными предприятиями Нижнего Тагила по выбросам данного вещества являются ЕВРАЗ (7,5 тонны в год), УВЗ (2,3 тонны в год), «Уралхимпласт» (1,7 тонны в год).
С 6 по 9 ноября
Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в 2,7 раза.
От наблюдателей пунктов государственной сети не поступала информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха.
Формальдегид относится ко второму классу опасности. За год в воздух Тагила попало 22,4 тонны. Его разовое ПДК составляет 0,05 мг/м3, среднесуточное — 0,01 мг/м3.
Вещество выбрасывают ЕВРАЗ (0,396 тонны в год) и «Уралхимпласт» (3,6 тонны в год).
С 9 по 11 ноября
Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,0 раза.
От наблюдателей пунктов государственной сети не поступала информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха.
Сероводород (дигидросульфид) относится ко второму классу опасности. Разовое ПДК очень низкое — 0,008 мг на кубометр, а это значит, что для отравления человеку достаточно всего одной капли вещества.
Загрязняют данным химическим соединением воздух Нижнего Тагила ЕВРАЗ (свыше 73 тонн в год), «Уралхимпласт» (0,16 тонны в год), УВЗ (0,1 тонны к год).
Напомним, TagilCity.ru составило топ самых опасных и ядовитых веществ, которые выбрасываются в воздух Нижнего Тагиле местными предприятиями.