За минувшие сутки в России зарегистрировано 21 608 случаев COVID-19, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии выявлено 1 858 568 случаев инфекции в 85 регионах страны. Число выписанных пациентов с начала пандемии достигло 1 388 168 человек, из них 18 811 выздоровели за сутки. За последние сутки подтвердили 439 летальных случаев, общее количество умерших составило 32 032 пациента. По данным Роспотребнадзора, за сутки провели 591 тысячу тестов, под наблюдением медиков остаются 439 617 человек.

