В Свердловской области второй день подряд фиксируют более 300 случаев COVID-19

В Свердловской области второй день подряд фиксируют более 300 случаев COVID-19

Сегодня, 12:57Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за сутки подтвердили 314 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 39 690 заболевших COVID-19.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 429 человек, 198 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц по выздоровлению выписано 318 человек, с начала пандемии выздоровел 31 831 свердловчанин.

За сутки от инфекции умерли девять пациентов, с начала пандемии зафиксировано 865 летальных случаев.

В России за сутки выявили 21 608 случаев COVID-19, с начала пандемии — 1 858 568. По выздоровлению выписали за сутки 18 811 пациентов, всего выздоровели 1 388 168 человек. От коронавируса за сутки умерли 439 россиян, с начала пандемии скончались 32 032 пациента.

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