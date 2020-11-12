В Свердловской области второй день подряд фиксируют более 300 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 21 608 случаев COVID-19, с начала пандемии — 1 858 568. По выздоровлению выписали за сутки 18 811 пациентов, всего выздоровели 1 388 168 человек. От коронавируса за сутки умерли 439 россиян, с начала пандемии скончались 32 032 пациента.