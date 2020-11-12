Запуск мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле запланирован на 2022 год

Запуск мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле запланирован на 2022 год

Сегодня, 19:44Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
«Облкоммунэнерго» планирует запустить мусоросортировочный комплекс рядом со старым кушвинским полигоном ТКО в 2022 году.

12 ноября в конференц-зале Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Е. А. и М. Е. Черепановых прошла встреча генерального директора АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова и представителей профсоюзов промышленных предприятий города. Целью собрание было раскрыть подробности строительства МСК.

Как рассказал Дмитрий Буданов, полигон, разработанный с применением самым современным технологий, является аналогом тюменского мусоросортировочного завода. По словам проектировщиков, у них получилось снизить санитарно-защитную зону вокруг полигона и сократить негативное воздействие на близлежащие населенные пункты и окружающую среду.

Дополнительно в «Облкоммунэнерго» отметили, что МСК будет пожаробезопасной, поскольку там задумывается складировать чрезвычайно опасные отходы. Планируется, что полигон начнет свою работу в декабре 2022 года, однако предварительно проект должен пройти все необходимые экспертизы.

Если все в итоге будет так, как нам тут обещают, то будет хорошо. Современное оборудование, современные технологии, прохождение всех экспертиз. И это на фоне того, что мусорная реформа у нас в области проходит очень непросто,цитирует слова эколога АО «Уральский научно-технологический комплекс» Ольги Сальниковой АН «Между строк»

На вопрос, чьи отходы будут направляться на полигон, Буданов ответил, что ТКО будут свозиться исключительно из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

Напомним, В 2018 году АО «Облкоммунэнерго» и администрация Нижнего Тагила заключили концессионное соглашение, в рамках которого планируется построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью не менее 185 тысяч тонн в год и новый полигон для захоронения ТКО.

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