Запуск мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле запланирован на 2022 год

Если все в итоге будет так, как нам тут обещают, то будет хорошо. Современное оборудование, современные технологии, прохождение всех экспертиз. И это на фоне того, что мусорная реформа у нас в области проходит очень непросто,цитирует слова эколога АО «Уральский научно-технологический комплекс» Ольги Сальниковой АН «Между строк»