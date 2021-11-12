Три новых аппарата УЗИ получила ЦГБ № 1 Нижнего Тагила

Три новых аппарата УЗИ Mindray DC-70 были закуплены Министерством здравоохранения Свердловской области для ЦГБ № 1. Два из них уже введены в эксплуатацию и используются в поликлинике и женской консультации.

Аппараты закуплены в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. Новые модели имеют высокочувствительные дисплеи с сенсорным управлением и больший набор возможностей для проведения исследований. Это позволит врачам более точно ставить диагнозы и выявлять патологии на ранних стадиях. Ультразвуковое исследование является современным, эффективным и информативным видом диагностики, позволяющее безболезненно и без вреда для здоровья пациента поставить более точно диагноз и провести своевременную терапию выявленного заболевания отметила заведующая поликлиникой ГБ № 1 Марианна Дурова. Фото: пресс-служба ЦГБ №1 Главврач больницы Александр Плесовских отмечает, что с появлением нового оборудования ожидается приход специалистов. Например, сейчас для работы на новом аппарате начала свою трудовую деятельность Анастасия Пислегина. Напомним, в Нижнем Тагиле наблюдается кадровый дефицит. Не хватает 220 медработников в разных больницах города. В среднем в каждой больнице не хватает 22 сотрудников. Таким образом, исходя из данного значения, показатель дефицита составляет в Городской больнице № 4 превышен на 231%, Демидовской больницы — 195%, Детской горбольницы — 122%, Городской больницы № 1 — 113,6%. 220 медиков не хватает в больницах Нижнего Тагила

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