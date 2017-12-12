Проект «Бережливая поликлиника» запускается в тагильской ДГБ на ГГМ (ВИДЕО)

В детской поликлинике №5 на ГГМ стартует федеральный проект «Бережливая поликлиника».

Проект «Бережливая поликлиника» поможет сделать работу медиков более эффективной. Напомним, о внедрении федерального проекта в Нижнем Тагиле сообщалось еще летом 2017 года.





В декабре внедрение экспериментальной системы стартует в детской городской больнице. Согласно ей, в поликлинике по адресу ул. Тагилстроевская, 4 на ГГМ изменится весь первый этаж.



По словам врачей медучреждения, сегодня время ожидания в очереди в зависимости от загруженности регистратуры занимает от 5 минут до получаса. После нововведений попасть к специалистам можно будет гораздо быстрее.





В Нижнем Тагиле, как пояснили медики, «Бережливая поликлиника» будет разделена на 2 направления. Обратившихся за медпомощью детей будут условно разделять на 2 очереди - на «здоровых» и «больных», чтобы минимизировать риски распространения инфекции.





Строительные работы в поликлинике начнутся на следующей неделе и завершатся в апреле 2018 года. Как сообщает телекомпания «Тагил-ТВ», на прием больных работы никак не повлияют.