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Новости Нижнего Тагила

Проект «Бережливая поликлиника» запускается в тагильской ДГБ на ГГМ (ВИДЕО)

12 декабря 2017, 14:00Добавить новость
больница,город,дети,здоровье,Нижний Тагил,бережливая поликлиника,поликлиника
В детской поликлинике №5 на ГГМ стартует федеральный проект «Бережливая поликлиника».

Проект «Бережливая поликлиника» поможет сделать работу медиков более эффективной. Напомним, о внедрении федерального проекта в Нижнем Тагиле сообщалось еще летом 2017 года.

В декабре внедрение экспериментальной системы стартует в детской городской больнице. Согласно ей, в поликлинике по адресу ул. Тагилстроевская, 4  на ГГМ изменится весь первый этаж.

По словам врачей медучреждения, сегодня время ожидания в очереди в зависимости от загруженности регистратуры занимает от 5 минут до получаса. После нововведений попасть к специалистам можно будет гораздо быстрее.

В Нижнем Тагиле, как пояснили медики, «Бережливая поликлиника» будет разделена на 2 направления. Обратившихся за медпомощью детей будут условно разделять на 2 очереди - на «здоровых» и «больных», чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

Строительные работы в поликлинике начнутся на следующей неделе и завершатся в апреле 2018 года. Как сообщает телекомпания «Тагил-ТВ», на прием больных работы никак не повлияют.

 

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
 
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