Большой метеоритный дождь смогут наблюдать свердловчане в небе

В ночь на 14 декабря 2017 года в уральском небе будет виден самый яркий звездопад. Метеоритный поток Геминиды будет хорошо заметен в небе над Свердловской областью ночью 14 декабря 2017 года. Как сообщает E1.ru, вспышки звездного света можно будет наблюдать несколько ночей подряд, но лучше это делать вдали от искусственного освещения города.
Специалисты отмечают, что активность метеорных потоков в это время может достигнуть 100 вспышек в час. Специальных устройств для наблюдения, по их мнению, не потребуется, световые потоки при ясной погоде будет видно невооруженным глазом.
Самые терпеливые свердловчане смогут увидеть в темном небе сверкающие пучки метеоров желтоватого или зеленоватого цвета. Отличительной особенностью Геминид является их яркое и медленное свечение.