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Новости Нижнего Тагила

Пенсионеры микрорайона в Екатеринбурге остались без бесплатной поликлиники (ВИДЕО)

12 декабря 2017, 20:35Добавить новость
больница,Екатеринбург,медицина,Свердловская область,пенсионеры,поликлиника,бюджет
Жители нескольких домов Октябрьского района в Екатеринбурге остались без бесплатной поликлиники. В территориальной больнице жителей района медицинские услуги стали платными. В настоящее время у людей есть выбор: либо посещать поликлинику платно, либо записываться в очередь на бесплатное посещение врача, тогда ждать приема придется неделями или месяцами.


Пенсионеры сообщают, что помогали строить поликлинику на субботниках своими руками, но потом она перешла в частные руки. На прием они обращаются только в крайнем случае, так как стоимость приема внушительная, по полисам принимают с трудом, к специалистам записывают за несколько месяцев, а любые исследования - это дополнительная трата денег, хотя в муниципальной клинике эта процедура бесплатна.

Пенсионерам советуют ходить в другую поликлинику, не по месту прописки, но там их принимают также не охотно.

Данную ситуацию могло бы разрешить строительство новой поликлиники на Декабристов, но из-за нехватки бюджетных средств медкорпус пока не удается сдать, сообщает Новый день.

Видео: Новый день

 
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