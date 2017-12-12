Пенсионеры микрорайона в Екатеринбурге остались без бесплатной поликлиники (ВИДЕО)

В территориальной больнице жителей района медицинские услуги стали платными.

В настоящее время у людей есть выбор: либо посещать поликлинику платно, либо записываться в очередь на бесплатное посещение врача, тогда ждать приема придется неделями или месяцами.



Пенсионеры сообщают, что помогали строить поликлинику на субботниках своими руками, но потом она перешла в частные руки. На прием они обращаются только в крайнем случае, так как стоимость приема внушительная, по полисам принимают с трудом, к специалистам записывают за несколько месяцев, а любые исследования - это дополнительная трата денег, хотя в муниципальной клинике эта процедура бесплатна.



Пенсионерам советуют ходить в другую поликлинику, не по месту прописки, но там их принимают также не охотно.



Данную ситуацию могло бы разрешить строительство новой поликлиники на Декабристов, но из-за нехватки бюджетных средств медкорпус пока не удается сдать, сообщает Новый день.





Видео: Новый день