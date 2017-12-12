Перестановки кадров в роддоме Нижнего Тагила обоснованы низкой рождаемостью

Ранее СМИ стало известно о сокращении медицинского персонала в родильном доме №1 Нижнего Тагила. Некоторые из работников медицинского учреждения высказали опасения, что не справятся с повысившейся нагрузкой. Обеспокоились сокращением и тагильчане.



12 декабря комментарий редакции TagilCity.ru по поводу ситуации дал главный врач Городской больницы №1, в чью структуру входит родительный дом, Олег Николаев:



В Нижнем Тагиле, и в целом по стране, идёт демографический спад. Количество родов сокращается. Соответственно, сокращается количество новорожденных детей. Если в прежние годы в отделении могло быть до двадцати новорожденных, то теперь их 5-7. Нагрузка на персонал снизилась, родов очень мало. Тем не менее, понимая важность отделения, ведь в 2019-2020 годах ожидается рост рождаемости, было принято решение его сохранить, чтобы оно работало полноценно.

По мнению главврача, сокращение не скажется на качестве оказываемых роженицам Нижнего Тагила медицинских услуг.

Сокращён только один пост ночной медсестры. Но при необходимости специалист будет оставаться на ночь. Ранее было два поста круглосуточной медсестры. Теперь останется один круглосуточный пост и один пост дневной медсестры, также будет работать старшая медсестра. К решению мы готовились около 4 месяцев с участием заведующей отделением и других специалистов. Сделано так, чтобы работа не страдала. Это сокращение - временная и вынуждена мера на период спада рождаемости, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Олег Николаев.



Сокращенные специалисты получат возможность повысить свою квалификацию и продолжить работу в медицинском учреждении. Кроме того, в случае всплеска рождаемости, они вновь будут приглашены для работы в отделении, заверил главврач.

По сути - это не сокращение, а перераспределение сотрудников внутри больницы. Всем предложили должности в соответствии с квалификацией. Мы готовы дополнительно обучить, повысить квалификацию специалистов за наш счёт. Если случится всплеск рождаемости - мы пригласим специалистов в отделение обратно, -- поделился главный врач Городской больницы №1 Нижнего Тагила Олег Николаев.

Напомним, летом текущего года медики Нижнего Тагила подняли вопрос острой нехватки кадров в медицинских учреждениях города во время визита Министра здравоохранения Свердловской области, а инвалиды пожаловались ему на недоступность некоторых специалистов, однако Игорь Трофимов в ответ отшутился.