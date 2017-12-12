Смертность от рака в Свердловской области в 2017 году выросла на 2,5%

За период с января по октябрь 2017 года от онкологических заболеваний умерли 8189 жителей Свердловской области.

За аналогичный период прошедшего года от рака погибло на 200 человек меньше чем за 2017 год. В процентном соотношении рост смертности составляет 2,5%.



В настоящее время в области на 100 тыс. человек 227,5 погибают от раковых заболеваний. В 2014 году данный показатель составлял 221,7 человека.



По статистическим данным самый меньший показатель был в 2015 году, тогда смертность от болезни составляла 220 человек на 100 тыс. свердловчан. После 2015 года смертность от рака увеличивается с каждым годом, сообщает «Znak».