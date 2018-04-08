4,8 млн рублей потратит ГБ№ 1 Нижнего Тагила на исследования на гепатит и сифилис

ГБУЗ Свердловской области «Городская больница №1 города Нижний Тагил» путем электронного аукциона определило исполнителя услуги по исследованию на гепатит В и С, а также сифилис. На это из областного бюджета выделено 4,8 млн рублей. Победителем аукциона на сайте госзакупок стало ООО «Ситилаб-Урал». Вместе с ним к участию заявился НПФ «Хеликс».

Согласно условиям контракта, за заявленную сумму исполнитель должен провести исследование крови на наличие HBs Ag в количестве 12 000 шт, также 10 500 исследований на гепатит С и 11 000 исследований на сифилис методом ИФА.

1 Госзакупки до 500 000 рублей: почему их предпочитают свердловские компании? Фото Прямые закупки, или закупки у единственного поставщика – удобный и единственный способ заключения контракта, который подходит тем, кто тратит до 500 000 рублей. Однако на сайте госзакупок прослеживается тенденция, при которой организации дробят большие заказы. По каким причинам это делается? Законно ли то?