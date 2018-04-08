4,8 млн рублей потратит ГБ№ 1 Нижнего Тагила на исследования на гепатит и сифилис
4,8 млн рублей выделено в Нижнем Тагиле на лабораторные исследования на гепатит В и С и сифилис.
ГБУЗ Свердловской области «Городская больница №1 города Нижний Тагил» путем электронного аукциона определило исполнителя услуги по исследованию на гепатит В и С, а также сифилис. На это из областного бюджета выделено 4,8 млн рублей. Победителем аукциона на сайте госзакупок стало ООО «Ситилаб-Урал». Вместе с ним к участию заявился НПФ «Хеликс».
Согласно условиям контракта, за заявленную сумму исполнитель должен провести исследование крови на наличие HBs Ag в количестве 12 000 шт, также 10 500 исследований на гепатит С и 11 000 исследований на сифилис методом ИФА.
ООО «Ситилаб-Урал» зарегистрировано в Екатеринбурге, бенефициаром является Юлай Магадеев. У компании имеются контракты с несколькими медучреждениями Свердловской области, в частности с ДГБ №1 в Нижнем Тагиле, Качканарской ЦГБ и другими. Выручка компании в 2017 году составила 348 млн рублей.
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