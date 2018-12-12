Депутаты Екатеринбурга попросили у губернатора 600 млн рублей на борьбу с раком
По результатам очередного заседания Екатеринбургской городской думы законодатели решили обратиться за финансированием на борьбу с онкологическими заболеваниями в областной бюджет. Председатель ЕГД Игорь Володин направил в адрес губернатора Евгения Куйвашева соответствующее обращение.
Для борьбы с раком депутаты планируют попросить 600 млн рублей. Деньги будут направлены на создание восьми амбулаторных онкоцентров, которые оснастят всеми современными средствами диагностики злокачественных образований. Чтобы получить средства и запланировать покупку необходимого оборудования, городская программа, предложенная администрацией, должна быть связана с соответствующей региональной.
С этой целью председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин направил обращение в адрес губернатора области Евгения Куйвашева. В нём изложена просьба помочь городу получить план конкретных мероприятий региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, а также обоснование для выделения средств из областного бюджета, сообщает Znak.com.
В 2018 году показатель смертности в Екатеринбурге от раковых заболеваний составил 213,7 случая на 100 тыс. населения, что превышает целевой показатель смертности от новообразований в РФ на 2024 год, который составляет 185 случаев на 100 тыс.
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