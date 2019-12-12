Депутат Госдумы Ионин 17 раз посетил врачей в Екатеринбурге, не приходя в больницу
Сегодня, 11:07Здоровье и экологияФото: Личная страница "Вконтакте" Дмитрия Ионина
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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей странице в соцсети рассказал, что 17 раз за два года посетил врачей, при этом не посещая больницу.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Ионина, на сайте ТФОМС он обнаружил данные о посещении им больницы № 6 в Екатеринбурге. В период с 2017 по 2018 год он сходил к врачам 17 раз. При этом депутат заявляет, что в больнице не был с 2010 года. Стоимость оказанных депутату медуслуг составила 4,5 тысячи рублей.
Мне жаль рядовых врачей, которых заставляют участвовать в этих мошеннических схемах для достижения плана по лечению больных. Но эту ситуацию и ее масштабы надо расследовать и публично показать, пишет Ионин.
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