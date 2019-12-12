Госпиталь Тетюхина сможет провести 1650 операций на коленных суставах в 2020 году

Как рассказал исполнительный директор госпиталя Алексей Щелкунов, возможность заявиться на такое количество операций представилась центру впервые, благодаря попаданию в приказ Министерства. Госпиталь сможет оказать услугу пациентам со всей России.

В проект приказа вошли 72 клиники, которые могут оказывать медпомощь, не включенную в ОМС. Эти медучреждения разделят 4 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее операции на коленном суставе проводились только жителям области. Протезирование тазобедренных суставов в госпитале проводится по полису ОМС, то есть любой россиянин может сделать такую операцию.