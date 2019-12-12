Россияне смогут обращаться за медпомощью без полиса

Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени,пояснили в фонде.

Замначальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев заявил, что нововведение не будет обязательным, принимать решение о необходимости его внедрения будут регионы.