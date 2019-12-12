Россияне смогут обращаться за медпомощью без полиса
Сегодня, 14:26Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Фонд обязательного медицинского страхования в России разработает сервис, благодаря которому граждане смогут обращаться в медучреждения без предъявления полиса ОМС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу фонда.
Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени,пояснили в фонде.
Замначальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев заявил, что нововведение не будет обязательным, принимать решение о необходимости его внедрения будут регионы.
Ранее было опубликовано исследование Superjob, согласно которому более 40% россиян выступили за введение электронных полисов медицинского страхования.
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