Синоптики обещают тагильчанам похолодание в конце недели

13 декабря днем ожидается до -7 градусов, ночью — до -11 градусов. Переменная облачность. Ветер — до девяти метров в секунду.

В субботу, 14 декабря, в дневные часы ожидается до -4 градусов, в ночное время — до -11 градусов. Возможен снег. Ветер — до 10 метров в секунду.