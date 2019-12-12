Синоптики обещают тагильчанам похолодание в конце недели
Сегодня, 09:45Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, с пятницы в Нижнем Тагиле начнется похолодание.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 декабря днем ожидается до -7 градусов, ночью — до -11 градусов. Переменная облачность. Ветер — до девяти метров в секунду.
В субботу, 14 декабря, в дневные часы ожидается до -4 градусов, в ночное время — до -11 градусов. Возможен снег. Ветер — до 10 метров в секунду.
В воскресенье днем столбик термометра остановится на отметке -10 градусов, ночью температура опустится до -16 градусов. Переменная облачность. Ветер — до девяти метров в секунду.
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