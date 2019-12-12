Тагильские школьники в рамках экоквеста собирали макулатуру, крышки и батарейки
Сегодня, 18:01Здоровье и экологияФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле прошел ежегодный экологический квест «ТБО.NET!», в котором приняли участие 53 команды из 36 школ города, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках домашнего задания каждая команда, состоящая из четырех человек, собрала по пять килограмм макулатуры, два килограмма пластика, 20 батареек и 100 крышек. Следующим заданием для участников стал маршрут по пяти станциям, на каждой из которых ребята отвечали на несколько вопросов и выполняли практические задания.
Если этап пройден правильно, то команда получала листок, из которого можно сложить брошюру о правильном обращении с ТКО. В ней были указаны интересные научные факты, а также адреса приема вторсырья в Нижнем Тагиле.
Итоги квеста будут подведены 17 декабря.
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