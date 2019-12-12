Тагильские школьники в рамках экоквеста собирали макулатуру, крышки и батарейки

В рамках домашнего задания каждая команда, состоящая из четырех человек, собрала по пять килограмм макулатуры, два килограмма пластика, 20 батареек и 100 крышек. Следующим заданием для участников стал маршрут по пяти станциям, на каждой из которых ребята отвечали на несколько вопросов и выполняли практические задания.