В Свердловской области из-за теплого декабря начали распускаться вербы

По словам научного сотрудника Ботанического сада УрО РАН, доктора биологических наук Лидии Сёмкиной, вербы очень чувствительны к изменениям температуры воздуха. Чтобы начать цвести им достаточно небольшой плюсовой температуры или яркого солнца.

Однако, распустившиеся сейчас почки замерзнут при первом похолодании и в следующем году плодоносить уже не будут.