В Свердловской области из-за теплого декабря начали распускаться вербы
Сегодня, 17:18Здоровье и экологияФото: Е1.ru
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Жители поселка Большой Исток под Екатеринбургом заметили на ветках вербы распускающиеся почки, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам научного сотрудника Ботанического сада УрО РАН, доктора биологических наук Лидии Сёмкиной, вербы очень чувствительны к изменениям температуры воздуха. Чтобы начать цвести им достаточно небольшой плюсовой температуры или яркого солнца.
Однако, распустившиеся сейчас почки замерзнут при первом похолодании и в следующем году плодоносить уже не будут.
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