В Свердловской области зафиксировано 16 летальных случаев от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

Общее количество скончавшихся достигло 1 195 человек. В России за сутки от инфекции умерли 560 человек, а в общей сложности зарегистрировано 46 453 летальных случая. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 декабря остаются 555 896 человек.

