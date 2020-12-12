Уральский депутат допустил возможность испытания антиковидной вакцины «Урал» на детях

Средство от коронавируса будут производить на базе фармкомпании «Медсинтез» в Новоуральске. Кроме «Урала» медицинское предприятие будет выпускать «Спутник V». Отмечается, что часть технологических процессов при создании препаратов совпадает, пишет E1.
Свердловское средство от COVID-19 планируют привести в соответствие международным стандартам. При условии успешных испытаний, дальнейшее тестирование пройдет в медицинских бюджетных учреждениях. Доклинические исследования завершатся к февралю 2021 года.
Отмечается, что на втором этапе клинических испытаний вакцина с большой долей вероятности будет проверена на детях.
Как рассказал Александр Петров, покупкой препарата уже заинтересовалось крупное иностранное государство.
Напомним, в рамках первичных исследований вакцину «Урал» испытают на на мышах, хомяках и других животных.