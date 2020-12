Уральский депутат допустил возможность испытания антиковидной вакцины «Урал» на детях

Свердловский депутат Александр Петров рассказал, что вакцина «Урал» вышла на этап доклинических испытаний.

Средство от коронавируса будут производить на базе фармкомпании «Медсинтез» в Новоуральске. Кроме «Урала» медицинское предприятие будет выпускать «Спутник V». Отмечается, что часть технологических процессов при создании препаратов совпадает, пишет E1. Свердловское средство от COVID-19 планируют привести в соответствие международным стандартам. При условии успешных испытаний, дальнейшее тестирование пройдет в медицинских бюджетных учреждениях. Доклинические исследования завершатся к февралю 2021 года. Отмечается, что на втором этапе клинических испытаний вакцина с большой долей вероятности будет проверена на детях. Как рассказал Александр Петров, покупкой препарата уже заинтересовалось крупное иностранное государство. Напомним, в рамках первичных исследований вакцину «Урал» испытают на на мышах, хомяках и других животных. «Государева» вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинические исследования

