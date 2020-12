В Нижнем Тагиле УГМС за 4 дня не зафиксировала превышения ПДК. Мы фиксировали трижды

В Нижнем Тагиле, в период с 7 по 10 декабря, станции мониторинга ФБГУ «Уральское УГМС» не зафиксировали превышений ПДК загрязняющих веществ. Однако редакция TagilCity.ru производила свои замеры, и в течение трех дней прибор фиксировал превышения.

В понедельник 7 декабря газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида азота на пешеходном мосту между железнодорожным вокзалом и улицей Индустриальная. Замеры проводились при температуре воздуха -7 градусов и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Прибор определил наличие в воздухе диоксида азота в размере 0,9 мг/м3. Данный показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию вещества в 4,5 раза (ПДК 0,2 мг/м3). Между тем показатели диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты не превышали положенную норму. 10 декабря прибор также выявил превышение разовой ПДК диоксида азота в районе железнодорожного вокзала. Замеры проводились при температуре воздуха -10 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. В результате, газоанализатор зафиксировал в воздухе наличие диоксида азота в размере 2,6 мг/м3. Такой показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию в 13 раз (ПДК вещества 0,2 мг/м3). Напомним, 9 декабря редакция TagilCity.ru также провела замеры загрязнения воздуха в нескольких точках поселка Северный в Нижнем Тагиле. Газоанализатор показал наличие диоксида серы в четырех местах из шести: у школы №13, остановки общественного транспорта, указателя с надписью «Микрорайон Северный» и проходной «Уралхимпласта». Школа, стадион и «Уралхимпласт»: где в поселке Северном ПДК загрязнений выше нормы

