В Нижнем Тагиле зарегистрировано 15 случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности за весь период эпидемии коронавирусной инфекции в городе выявили 3225 случаев заболевания. В регионе за минувшие 24 часа зарегистрировали 401 случай заражения. В общей сложности зафиксирован 50 971 заразившийся свердловчанин. 591 человек находится в тяжелом состоянии, из них 347 в реанимации, а 240 подключены к аппаратам ИВЛ.

