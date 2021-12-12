Невезучие районы, парниковые газы и опасные отвалы. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

О том, сколько дней в ноябре в тагильском воздухе были превышения формальдегида, чем грозят Земле парниковые газы и какие опасные объекты достались городу в наследство от закрытых «в нулевые» предприятий, читайте в экологических итогах недели от TagilCity.ru.

В прошедшем ноябре посты УГМС фиксировали превышение формальдегида в течение девяти дней. Максимальная концентрация вещества была 24 ноября — 3 ПДК. Все выбросы формальдегида достались, как всегда, жителям Вагонки и Сухоложского поселка. Похоже, что при такой регулярности наличия опасного вещества в воздухе, жителям районов вскоре придется запасаться противогазами. Девять дней в ноябре выбросы формальдегида в Нижнем Тагиле превышали норму ЕВРАЗ НТМК не выпадет из тагильской экоповестки, пока не перестанет быть главным загрязнителем города, то есть никогда. В этот раз мы собрали все-все значимые факты о тех, кто стоит в верхушке холдинга. Это главный акционер и олигарх Роман Абрамович, президент ЕВРАЗа Алексей Иванов и руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. А еще в нашем материале есть про выбрасываемые в воздух Нижнего Тагила канцерогены и о том, как холдинг борется с ними в рамках федеральной программы «Чистый воздух». «Евраз НТМК» — как решают проблему экологии Нижнего Тагила владельцы предприятия Говоря о вредном воздействии выбросов на человека, не стоит забывать, что они влияют в целом и на нашу планету. Речь идет о парниковых газах. Вообще парниковый эффект — это естественный процесс на Земле, но деятельность человека выводит эту систему из баланса, что может привести к необратимому изменению климата. Кстати, свой вклад в это вносят и тагильские предприятия — 44 тысячи тонн углекислого газа в год. Чтобы парниковые газы не привели к коллапсу на Земле, Европа выбирает предприятия, не оставляющие «углеродный след» и относящиеся ответственно к экологии на планете. Россия тоже встает на этот путь и уже начинает регулировать выбросы парниковых газов на законодательном уровне. По следам углерода: сколько парниковых газов выбрасывают тагильские предприятия Три экологически опасных объекта достались в наследство Нижнему Тагилу от предприятий, закрывшихся «в нулевые» — «Высокогорского механического завода» и предприятия им. III Интернационала. И теперь суд обязал Министерство экологии и природопользования Свердловской области их в реестр объектов накопленного вреда, а после и вовсе ликвидировать. А еще в этот список попал четвертый объект — отвал огнеупоров, на котором ранее осуществлял свою деятельность ЕВРАЗ НТМК. При этом еще в 2006 году предприятие обещало рекультивировать отвал, но почему-то этого не сделало. И теперь проблемным объектом будет заниматься государство на деньги налогоплательщиков. Суд обязал ликвидировать экоопасные объекты с отходами ВМЗ и НТМК в Нижнем Тагиле

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