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15 миллионов рублей получат от екатеринбургской клиники женщины, заражённые по вине персонала ВИЧ-инфекцией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 миллионов рублей получат от екатеринбургской клиники женщины, заражённые по вине персонала ВИЧ-инфекцией

13 января 2016, 14:45Здоровье и экологияПавел Щербина
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