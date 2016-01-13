15 миллионов рублей получат от екатеринбургской клиники женщины, заражённые по вине персонала ВИЧ-инфекцией

История началась с того, что в «Преображенскую клинику», расположенную в Екатеринбурге, с репродуктивными проблемами обратились три женщины.

Доктор Елена Ярушина назначила женщинам процедуру, суть которой заключалась в переливании женщинам кровяного раствора. Раствор должен был стимулировать зачатие, но в результате допущенной кем-то халатности получилось так, что кровяной раствор, введённый трём пациенткам, оказался заражённым ВИЧ-инфекцией.

В декабре 2014 года суд признал врача-гинеколога Ярушину виновной по статье УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией», но медик избежала пятилетнего тюремного срока благодаря амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

После этого пострадавшие женщины обратились в суд с требованием компенсации морального вреда.

Первоначально суд постановил, что одна истица получит компенсацию в 5 миллионов, а две другие по 3,2 и 2,5 миллиона. Но, с одной стороны, клиника оказалась не готова нести такие расходы, а с другой, двух истиц не удовлетворило то, что сумма их компенсации меньше 5 миллионов.

В итоге женщины дошли до Свердловского областного суда, который постановил выплатить всем истицам компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, клиника обязана оплатить судебные издержки и моральный вред пострадавшим.

Вот так для кого-то мечта иметь детей обернулась тяжёлой болезнью и многолетней судебной тяжбой. Тагильчане, считаете ли вы справедливым отпускать под честное слово врача, из-за чьей халатности такое горе пришло в три семьи?