Турист, эвакуированный из-под перевала Дятлова, написал «сочинение» о своем походе (ФОТО)

Экстремал совершал одиночный поход по маршруту поселок Ушма — база Ильича — перевал Дятлова — г. Оттортен — плато Маньпупынер — Трехречье.

Это стандартный для данного района лыжный туристский маршрут, километраж не превышает 120—150 км пишет Подкорытов.

Он рассказывает, что в начале походе (28 декабря) его забросили на снегоходе на базу Ильича (кордон на реке Лозьва в 30 км от перевала Дятлова — прим. ред). Выйти к финишной точке маршрута — базе геологов в поселке Трехречье — Андрей планировал к 7 января.

Ни с какого перевала Дятлова меня не спасали, я совершенно спокойно прошел через перевал Дятлова еще 30 декабря 2015 года замечает турист.

Он особо акцентирует, что его поход был не какой-то безумной авантюрой, а хорошо спланированным и подготовленным мероприятием.

У меня достаточный групповой и одиночный опыт в спортивном туризме (многократное участие в спортивных походах 4 и 5 категории сложности), есть все необходимое снаряжение (лыжи, спальник для холодных ночевок, экспедиционная обувь, пуховка и другие экспедиционные теплые вещи, снегоступы, спутниковый трекер SPOT, спутниковый телефон, спутниковый навигатор…), — пишет Андрей. — Я надеюсь, что премия «Хрустальный пик-2015» интернет портала Risk.ru в номинации «Лучший поход» это косвенно подтверждает (летом 2015 года мной пройден одиночный трехнедельный поход по плато Путорана с километражом 270 км).

Как уже писало «URA.Ru», главной целью похода Подкорытова было побывать на плато Маньпупынер (где стоят огромные, 70-метровые каменные «столбы»). Он успешно добрался до этой точки, где провел целую фотосессию.

Я серьезно фотографирую и стремился попасть на съемку именно туда поясняет путешественник.

В своем опусе турист также объясняет, почему, несмотря на подготовку и просчитанный риск, он все же получил в походе травмы — обморожение рук и ног. По его словам, еще на первой ночевке он лишился внутренних перчаток.

Весь поход приходилось обходиться запасными рукавицами/верхонками, что очень неудобно, — объясняет Андрей. — При движении по хребту в пургу или в темное время суток (световой день очень короткий) нужно часто сверяться с навигатором, этого нельзя сделать в верхонках, поэтому руки очень быстро промерзают. Кроме того, работа с фотоаппаратом со сменой объективов также требует снятия грубых верхонок. Именно эти моменты послужили причиной обморожения пальцев на руках.

Второй причиной Подкорытов называет аномально большое количество снега на Северном Урале в этом году.

По этой причине вместо полутора дней на последние 30 км маршрута у меня ушло 4 дня, — рассказывает экстремал. — Шел по рекам по следам лосей. Отмороженные руки не позволяли полноценно работать палками. Сначала торопился и шел без сна почти двое суток. Потом понял, что все равно нужно спать.

Последние 5 км до Трехречья туристу пришлось проходить «трижды»: сначала он тропил лыжню без рюкзака, затем возвращался за вещами.

На Трехречье дежурит сторож Федор с напарником, — рассказывает турист. — Я вышел к ним в 22.00 9 января 2016 года. Пальцы рук и ног болели, лекарств там не оказалось, нашел только мазь Левомиколь и наложил термостатические повязки. На следующий день боль в обмороженных местах усилилась, меня беспокоило полное отсутствие лекарств и медицинского осмотра. Варианта выброски не получалось, в итоге 10 января связной созвонился со спасателями из города Ивдель и объяснил, что я с обморожениями не могу добраться до врачей.

Сейчас, по его словам, он чувствует себя более-менее.

Все оказалось не так страшно: у меня обморожение 2 и 3 степени говорит путешественник.

По словам его лечащего врача, угрозы для жизни пациента нет — также как и опасности потерять конечности. Поверхностные обморожения должны зажить в течение нескольких суток, уже через 2-3 дня врачи планируют выписать Андрея из больницы.