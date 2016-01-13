Турист, эвакуированный из-под перевала Дятлова, написал «сочинение» о своем походе (ФОТО)
Обморозивший руки и находящийся на лечении в ожоговом центре 40-й больницы челябинский турист Андрей Подкорытов (которого накануне спасатели МЧС эвакуировали на вертолете в Екатеринбург) прямо в больнице написал небольшой отчет о своем экстремальном путешествии. «Опус» туриста вместе с комментарием его лечащего врача выложен на сайте ГКБ № 40.
Экстремал совершал одиночный поход по маршруту поселок Ушма — база Ильича — перевал Дятлова — г. Оттортен — плато Маньпупынер — Трехречье.
Это стандартный для данного района лыжный туристский маршрут, километраж не превышает 120—150 км пишет Подкорытов.
Он рассказывает, что в начале походе (28 декабря) его забросили на снегоходе на базу Ильича (кордон на реке Лозьва в 30 км от перевала Дятлова — прим. ред). Выйти к финишной точке маршрута — базе геологов в поселке Трехречье — Андрей планировал к 7 января.
Ни с какого перевала Дятлова меня не спасали, я совершенно спокойно прошел через перевал Дятлова еще 30 декабря 2015 года замечает турист.
Он особо акцентирует, что его поход был не какой-то безумной авантюрой, а хорошо спланированным и подготовленным мероприятием.
У меня достаточный групповой и одиночный опыт в спортивном туризме (многократное участие в спортивных походах 4 и 5 категории сложности), есть все необходимое снаряжение (лыжи, спальник для холодных ночевок, экспедиционная обувь, пуховка и другие экспедиционные теплые вещи, снегоступы, спутниковый трекер SPOT, спутниковый телефон, спутниковый навигатор…), — пишет Андрей. — Я надеюсь, что премия «Хрустальный пик-2015» интернет портала Risk.ru в номинации «Лучший поход» это косвенно подтверждает (летом 2015 года мной пройден одиночный трехнедельный поход по плато Путорана с километражом 270 км).
Как уже писало «URA.Ru», главной целью похода Подкорытова было побывать на плато Маньпупынер (где стоят огромные, 70-метровые каменные «столбы»). Он успешно добрался до этой точки, где провел целую фотосессию.
Я серьезно фотографирую и стремился попасть на съемку именно туда поясняет путешественник.
В своем опусе турист также объясняет, почему, несмотря на подготовку и просчитанный риск, он все же получил в походе травмы — обморожение рук и ног. По его словам, еще на первой ночевке он лишился внутренних перчаток.
Весь поход приходилось обходиться запасными рукавицами/верхонками, что очень неудобно, — объясняет Андрей. — При движении по хребту в пургу или в темное время суток (световой день очень короткий) нужно часто сверяться с навигатором, этого нельзя сделать в верхонках, поэтому руки очень быстро промерзают. Кроме того, работа с фотоаппаратом со сменой объективов также требует снятия грубых верхонок. Именно эти моменты послужили причиной обморожения пальцев на руках.
Второй причиной Подкорытов называет аномально большое количество снега на Северном Урале в этом году.
По этой причине вместо полутора дней на последние 30 км маршрута у меня ушло 4 дня, — рассказывает экстремал. — Шел по рекам по следам лосей. Отмороженные руки не позволяли полноценно работать палками. Сначала торопился и шел без сна почти двое суток. Потом понял, что все равно нужно спать.
Последние 5 км до Трехречья туристу пришлось проходить «трижды»: сначала он тропил лыжню без рюкзака, затем возвращался за вещами.
На Трехречье дежурит сторож Федор с напарником, — рассказывает турист. — Я вышел к ним в 22.00 9 января 2016 года. Пальцы рук и ног болели, лекарств там не оказалось, нашел только мазь Левомиколь и наложил термостатические повязки. На следующий день боль в обмороженных местах усилилась, меня беспокоило полное отсутствие лекарств и медицинского осмотра. Варианта выброски не получалось, в итоге 10 января связной созвонился со спасателями из города Ивдель и объяснил, что я с обморожениями не могу добраться до врачей.
Сейчас, по его словам, он чувствует себя более-менее.
Все оказалось не так страшно: у меня обморожение 2 и 3 степени говорит путешественник.
По словам его лечащего врача, угрозы для жизни пациента нет — также как и опасности потерять конечности. Поверхностные обморожения должны зажить в течение нескольких суток, уже через 2-3 дня врачи планируют выписать Андрея из больницы.
Напомним, сотрудники Уральского регионального центра МЧС вчера доставили челябинского туриста Андрея Подкорытова с базы геологов в поселке Трехречье в Екатеринбург на вертолете Ми-8. Перед этим почти двое суток к нему добирались сотрудники ивдельского поисково-спасательного отряда (для этого им пришлось преодолеть около 300 км на снегоходах). Уже на месте спасатели поняли, что пострадавшего не вывезти на снегоходе, после чего руководство МЧС приняло решение задействовать авиацию.