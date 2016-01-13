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В феврале в Свердловской области состоится серия лыжных гонок, завершит которую «Лыжня России - 2016»
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В феврале в Свердловской области состоится серия лыжных гонок, завершит которую «Лыжня России - 2016»

13 января 2016, 18:35Здоровье и экологияДенис Таратонов
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