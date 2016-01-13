В феврале в Свердловской области состоится серия лыжных гонок, завершит которую «Лыжня России - 2016»
Все любители лыж уже знают, что в приближающемся феврале уральцев ожидает традиционная зимняя массовая гонка «Лыжня России-2016».
5 февраля в населённых пунктах Свердловской области стартует серия лыжных гонок, которая продлится до 14 февраля. 7 февраля на горе Белая отметят «День зимних видов спорта» проведя соревнования среди любителей горнолыжного спорта. Муниципалитеты отметят этот праздник по-своему. В этот день будет дан старт отборочным соревнованиям по хоккею «Золотая шайба». Будут состязаться и спортсмены конькобежного спорта. Соревнование «Лёд нашей надежды» выявит лучших среди них.
Завершит всё это 14 февраля самая большая зимняя лыжная гонка «Лыжня России-2016». Главная областная гонка начнётся в Екатеринбурге на площади выставочного центра ЭКСПО. В этом событии примут участие как любители, так и профессионалы.
Организаторы надеются, что в соревнованиях суммарно примет участие не меньше миллиона жителей Уральского региона.
В прошлом году в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле, которая прошла на трёх лыжных трассах, приняло участие около 6 тысяч лыжников-любителей.
Конечно, лыжи - далеко не единственным способ поддерживать тело в спортивной форме. Тем, кому не безразлично свое здоровье, советуем почитать интересую информацию здесь.