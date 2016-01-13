За десять дней нового года Нижний Тагил обогнал Екатеринбург по рождаемости

120 малышей родилось в Перинатальном центре в 2016 году за время новогодних каникул. В Екатеринбурге в аналогичном медучреждении за это время родилось на 11 детей меньше.

Главный врач Перинатального центра сообщает, что ежедневно они принимают около 12-ти родов. Персонал работает слаженно и эффективно, роженицам оказывается профессиональная помощь. Усилия персонала в новогодние каникулы помогли появиться на свет 61 мальчику и 59 девочкам.

Принимая во внимание разницу в количестве населения между нашим городом и столицей области, можно говорить о том, что в Нижнем Тагиле просто бэби-бум. Правда Екатеринбург может похвастать большим количеством родившихся близнецов. У них их три пары, а в Тагиле - ни одной.

Не так давно TagilCity.ru писал о том, что в Перинатальном центре с родителями не пускают в пеленальную комнату фотографа, пришедшего с ними. Взамен им предлагают воспользоваться дорогостоящими услугами фотографов Перинатального центра.