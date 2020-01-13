Потепление и снегопады обещают тагильчанам синоптики в начале недели
Сегодня, 12:34Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В начале рабочей недели, согласно данным Гисметео, жителей Нижнего Тагила ожидает потепление.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник днем столбик термометра остановится на отметке -4 градуса, снег, метели, ветер — до 19 метров в секунду.
Во вторник, 14 января, синоптики обещают потепление до -2 градусов в дневные часы. Ночью ожидается -6 градусов. Снег, ветер — до 12 метров в секунду.
В среду в дневные часы будет -5 градусов, ночью похолодает до -11 градусов. Небольшой снег, ветер — до 13 метров в секунду.
В четверг вновь потеплеет, синоптики обещают до +1 градуса в дневные часы. Снег с метелями, ветр — до 19 метров в секунду. Ночью похолодает до -5 градусов.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей