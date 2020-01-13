Потепление и снегопады обещают тагильчанам синоптики в начале недели

В понедельник днем столбик термометра остановится на отметке -4 градуса, снег, метели, ветер — до 19 метров в секунду.

Во вторник, 14 января, синоптики обещают потепление до -2 градусов в дневные часы. Ночью ожидается -6 градусов. Снег, ветер — до 12 метров в секунду.

В среду в дневные часы будет -5 градусов, ночью похолодает до -11 градусов. Небольшой снег, ветер — до 13 метров в секунду.