Морозы -40: В Свердловской области синоптики объявили экстренное предупреждение

Морозы -40: В Свердловской области синоптики объявили экстренное предупреждение

Сегодня, 15:37Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение. Ожидаются морозы до -40 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

14 января в ночное время на Среднем Урале местами ожидаются морозы до -40 градусов.

В связи с этим муниципальным и экстренным службам рекомендуется усилить контроль по ряду направлений. Ограничить работу учреждений образования, обеспечить готовность аварийно-спасательных служб. На автомобильных дорогах организовать пункты обогрева и так далее, сообщает ЕДДС.

Такой холод характеризуется простудными заболеваниями у людей и животных. Есть риск обморожения. Возможны нарушения в работе коммунальных систем теплоснабжения, линий электропроводки и газопровода.

Напомним, 12 января жители Нижнего Тагила пожаловались на сбои в работе маршрутных транспортных средств из-за мороза.

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