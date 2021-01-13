Морозы -40: В Свердловской области синоптики объявили экстренное предупреждение

В связи с этим муниципальным и экстренным службам рекомендуется усилить контроль по ряду направлений. Ограничить работу учреждений образования, обеспечить готовность аварийно-спасательных служб. На автомобильных дорогах организовать пункты обогрева и так далее, сообщает ЕДДС.