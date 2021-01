Морозы -40: В Свердловской области синоптики объявили экстренное предупреждение

В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение. Ожидаются морозы до -40 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

14 января в ночное время на Среднем Урале местами ожидаются морозы до -40 градусов. В связи с этим муниципальным и экстренным службам рекомендуется усилить контроль по ряду направлений. Ограничить работу учреждений образования, обеспечить готовность аварийно-спасательных служб. На автомобильных дорогах организовать пункты обогрева и так далее, сообщает ЕДДС. Такой холод характеризуется простудными заболеваниями у людей и животных. Есть риск обморожения. Возможны нарушения в работе коммунальных систем теплоснабжения, линий электропроводки и газопровода. Напомним, 12 января жители Нижнего Тагила пожаловались на сбои в работе маршрутных транспортных средств из-за мороза. Жители Нижнего Тагила пожаловались на перебои в работе маршруток из-за морозов

