На Среднем Урале эпидемпорог по ОРВИ превышен на 77% за первую неделю 2021 года

В Свердловской области на 77% превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ за первые семь дней 2021 года, сообщает пресс-служба Роспортебнадзора региона.

По данным ФГУП «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», зафиксировано более 13 тысяч случаев ОРВИ в первые семь дней 2021 года. Были выявлены риновирусы и парагрипп среди 35 обследованных. Самая неблагоприятная обстановка отмечена в Городских округах Сухой Лог, Богданович, Староуткинск и в Екатеринбурге. Здесь показатели заболеваемости в полтора и более раза превышают норму. В столице Урала за первую календарную неделю выявлено 8 718 случаев ОРВИ. Отмечается, что показатель превышает данные прошлой недели на 16%. На 32,2% снизилось число внебольничных пневмоний, по сравнению с предыдущей неделей. Отмечено 1 945 случаев в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба, стоит задача охватить 65% населения области по прививкам от гриппа. По состоянию на 25 декабря 2020 года, более чем на 85% выполнена заявка по поставке детской вакцины (717 564 дозы) и почти на 93% по поставке взрослого препарата (1 614 085 доз). На 9 января в регионе поставлены прививки 2 577 496 жителям. Таким образом, охват составил почти 62% населения. Напомним, за период с 14 по 20 декабря охват жителей Свердловской области по проставленным прививкам от гриппа составлял более 60%. За тот же период было выявлено 35 747 случаев заболевания ОРВИ. В Свердловской области более 60% жителей привились от гриппа

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter