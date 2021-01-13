На Среднем Урале эпидемпорог по ОРВИ превышен на 77% за первую неделю 2021 года

Как сообщает пресс-служба, стоит задача охватить 65% населения области по прививкам от гриппа. По состоянию на 25 декабря 2020 года, более чем на 85% выполнена заявка по поставке детской вакцины (717 564 дозы) и почти на 93% по поставке взрослого препарата (1 614 085 доз).