На Урале замгубернатора Павел Креков заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19

На непродолжительное время могут наблюдаться негативные изменения. Это произойдет из-за того, что значительное число граждан не посещали больниц и не обращались к медикам в период новогодних праздников. Кроме того, многие вышли на работу и начали контактировать с коллегами, заявил Павел Креков.