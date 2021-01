На Урале замгубернатора Павел Креков заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19

В Свердловской области возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на брифинге оперштаба вице-губернатор региона Павел Креков.

Вице-губернатор отметил, что выходные прошли спокойно. Однако после праздников показатели заболеваемости могут ухудшиться. На непродолжительное время могут наблюдаться негативные изменения. Это произойдет из-за того, что значительное число граждан не посещали больниц и не обращались к медикам в период новогодних праздников. Кроме того, многие вышли на работу и начали контактировать с коллегами, заявил Павел Креков. Напомним, за период с 11 по 12 января в Свердловской области выявлен 361 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, а за предыдущие сутки зарегистрировано 384 случая заболевания. В Свердловской области за сутки подтвержден еще 361 случай заражения COVID-19

