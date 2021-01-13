На Урале замгубернатора Павел Креков заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19

На Урале замгубернатора Павел Креков заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19

Сегодня, 07:54Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на брифинге оперштаба вице-губернатор региона Павел Креков.

Вице-губернатор отметил, что выходные прошли спокойно. Однако после праздников показатели заболеваемости могут ухудшиться.

На непродолжительное время могут наблюдаться негативные изменения. Это произойдет из-за того, что значительное число граждан не посещали больниц и не обращались к медикам в период новогодних праздников. Кроме того, многие вышли на работу и начали контактировать с коллегами, заявил Павел Креков.

Напомним, за период с 11 по 12 января в Свердловской области выявлен 361 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, а за предыдущие сутки зарегистрировано 384 случая заболевания.

Related news:
Свердловская областьПавел Крековзаболеваемостьросткоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы