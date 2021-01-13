Добровольная сертификация одежды

Добровольные оценочные мероприятия проводятся по инициативе предпринимателя для всех предметов гардероба. Проверка организуется в той системе, которую выбрал сам заявитель, и подтверждают свойства товара, значимые для маркетингового продвижения. База для сравнения в ходе лабораторных исследований – нормативные параметры, которые зафиксированы в ТУ или профильном ГОСТе.