В Свердловской области от COVID-19 выздоровели более 56 тысяч человек

В Свердловской области остается большое число тяжело больных коронавирусом

Больше всего случаев инфекции выявлено в Екатеринбурге — 191. Также коронавирус зафиксирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбетовского и Ачитского городских округов, Белоярского и Березовского городских округов, Богдановича, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Карпинска, Кировградского и Краснотурьинского городских округов, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского и Режевского городских округов, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральского и Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сысерти, пос. Уральского.