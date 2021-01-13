В Свердловской области от COVID-19 выздоровели более 56 тысяч человек

В Свердловской области от COVID-19 выздоровели более 56 тысяч человек

Сегодня, 13:54Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за сутки выявлено 374 случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области остается большое число тяжело больных коронавирусом

Больше всего случаев инфекции выявлено в Екатеринбурге — 191. Также коронавирус зафиксирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбетовского и Ачитского городских округов, Белоярского и Березовского городских округов, Богдановича, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Карпинска, Кировградского и Краснотурьинского городских округов, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского и Режевского городских округов, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральского и Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сысерти, пос. Уральского.

За время пандемии зарегистрировано 63 635 случаев заболевания свердловчан.

520 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 322 лежат в реанимации, а 221 подключен к аппаратам ИВЛ.

В России общее число заболевших COVID-19 достигло 3 471 053 человек, из них 22 850 россиян заболели за минувшие сутки.

На Среднем Урале от коронавируса выздоровели более 56 тысяч человек

С 12 по 13 января из больниц по выздоровлению выписан 381 человек, за время пандемии выздоровели 56 046 свердловчан.

В России с начала пандемии из медучреждений выписано 2 854 088 пациентов, из них 28 658 человек за минувшие сутки. Таким образом, количество выписанных по выздоровлению за сутки на 5 800 человек превышает число заболевших.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 15 летальных случаев

Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции составило 1 733 случая.

В России с 12 по 13 января зафиксировано 566 случаев смерти, за все время от COVID-19 скончались 63 370 россиян.

Свердловская областьРоссиястатистикакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы