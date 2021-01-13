Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от COVID-19

Российскую вакцину Путин назвал лучшей в мире. По его словам, никакие другие препараты подобного рода не имеют такого уровня защиты и безопасности. Кроме того, глава государства попросил правительство доложить о мерах, которые принимаются в стране для купирования новых штаммов COVID-19.