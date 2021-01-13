Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от COVID-19

Глава государства пояснил, что промышленность по производству вакцины превысила плановые объемы.
Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации,сказал президент.
Российскую вакцину Путин назвал лучшей в мире. По его словам, никакие другие препараты подобного рода не имеют такого уровня защиты и безопасности. Кроме того, глава государства попросил правительство доложить о мерах, которые принимаются в стране для купирования новых штаммов COVID-19.
Массовая вакцинация начнется 18 января, в понедельник, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Напомним, с начала пандемии в России зафиксировано более 3,4 миллиона случаев заболевания коронавирусом, в Свердловской области-63,6 тысячи выявленных случаев.