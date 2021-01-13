Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от COVID-19

Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от COVID-19

Сегодня, 17:47Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех жителей страны.

Глава государства пояснил, что промышленность по производству вакцины превысила плановые объемы.

Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации,сказал президент.

Российскую вакцину Путин назвал лучшей в мире. По его словам, никакие другие препараты подобного рода не имеют такого уровня защиты и безопасности. Кроме того, глава государства попросил правительство доложить о мерах, которые принимаются в стране для купирования новых штаммов COVID-19.

Массовая вакцинация начнется 18 января, в понедельник, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, с начала пандемии в России зафиксировано более 3,4 миллиона случаев заболевания коронавирусом, в Свердловской области-63,6 тысячи выявленных случаев.

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