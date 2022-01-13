Евгений Куйвашев рассказал об источниках выбросов в Нижнем Тагиле

В 2021 году был исключен из городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха. Это не наше мнение, это экологи, это ежедневные замеры выбросов. ЕВРАЗ и УВЗ идут на исполнение договоренностей, на 2022 год порядка 750 млн рублей будут направлены на снижение загрязнения,заявил Евгений Куйвашев.
По данным УГМС, только в декабре 2021 года в течение 15 дней были превышения ПДК формальдегида в Дзержинском районе и в Сухоложском поселке. В январе прибор редакции TagilCity.ru фиксировал выбросы с превышениями 3 и 4 января, а 10 января превышение ПДК сероводорода составило 16 раз.
За полгода наблюдений в минувшем году станции УГМС и наш прибор фиксировали превышения ПДК по нескольким вредным веществам в течение 72 дней из 183. С 2022 года редакция также стала измерять наличие в воздухе парниковых газов, которые влияют на мировую экологию, являясь причинами глобального потепления и влекущее серьезные последствия для всей Земли.
Среди загрязнителей тагильского воздуха губернатор выделил не только промышленные предприятия, но и городской транспорт.
Это еще и вопрос транспорта, выхлопные газы. Это одна из важнейших проблем, нужно переводить общественный транспорт на электричество или газ, лучше на газ, это более экологично,отметил Евгений Куйвашев.
В результате глава Свердловской области отметил, что проект «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле должны реализовать и все будет сделано в полном объеме.