643 случая пневмонии зарегистрированы в Свердловской области с 5 по 11 февраля
13 февраля, 06:05Здоровье и экология
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Число заболевших ОРВИ на территории Свердловской области растёт. Уровень заболеваемости на неделе с 5 по 11 февраля превысил уровень предыдущей недели на 9%.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
На территории Свердловской области за период с 5 по 11 февраля зарегистрировано 31,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Впервые эпидемиологический порог по совокупному населению был превышен на 6,1%.
В сравнении с прошлой неделей заболеваемость выросла на 9%, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Уровень заболеваемости пневмонии вырос на 8,8% в сравнении с прошедшей неделей. Всего на территории Свердловской области были зарегистрированы 643 случая заболевания пневмонией.
На 9 февраля в 8 детских садах и 3 школах области был полностью приостановлен образовательный процесс. В 106 детских дошкольных учреждения закрыты 136 групп, а в 28 школах закрыт 91 класс.
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