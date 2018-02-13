Превышение нормы вредных веществ зафиксировано в воздухе над Нижним Тагилом
13 февраля, 20:40Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В воздухе над Нижним Тагилом 13 февраля было зафиксировано превышение допустимой концентрации вредных примесей. Произошел выброс диоксида азота.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 февраля в двух городах на Среднем Урале – в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме – было обнаружено повышенное содержание вредных веществ. На улице Пархоменко в Нижнем Тагиле (в районе, где расположена станция автоматического контроля) утром произошел выброс диоксида серы, а в Верхней Пышме – оксида азота.
В министерстве природных ресурсов отметили, что пока неизвестно, чем было вызвано загрязнение воздуха. Сейчас специалисты проводят проверку. По предварительной информации, повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере не нанесет людям вреда.
При этом в воздухе других городов области превышение допустимой суточной нормы загрязняющих веществ не обнаружено, сообщается на сайте министерства природных ресурсов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей