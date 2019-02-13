29 случаев: эпидемиологи опасаются второй волны кори в Екатеринбурге
Вчера, 19:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 8 февраля, с момента введения дополнительных эпидемиологических мер, в Екатеринбурге корью заболел еще один человек. Таким образом, число официально зарегистрированных заболевших составило 28 человек.
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Специалисты отмечают, что удалось подавить первую волну кори, но не исключено, что будет и вторая. Также отмечается, что помогло введение дополнительных противоэпидемических мер. За пять дней в уральской столице прививки поставили 10 тысяч человек. Среди них 750 мигрантов с «Таганского ряда».
Для недопущения второй волны распространения заболевания в планах – проведение вакцинации работников частных транспортных компаний-перевозчиков, персонал крупных торговых центров, управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса и сотрудников ведущих строительных фирм Екатеринбурга, а также сотрудников коммерческих структур, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
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