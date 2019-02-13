29 случаев: эпидемиологи опасаются второй волны кори в Екатеринбурге

Специалисты отмечают, что удалось подавить первую волну кори, но не исключено, что будет и вторая. Также отмечается, что помогло введение дополнительных противоэпидемических мер. За пять дней в уральской столице прививки поставили 10 тысяч человек. Среди них 750 мигрантов с «Таганского ряда».