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29 случаев: эпидемиологи опасаются второй волны кори в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Syringe 1884758 960 720

29 случаев: эпидемиологи опасаются второй волны кори в Екатеринбурге

Вчера, 19:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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