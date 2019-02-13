Школы и детсады Свердловской области закрываются из-за вспышки пневмонии
Вчера, 10:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области из-за вспышки пневмонии приостановлена работа в нескольких школах и детсадах.
Сюжеты: Екатеринбург
В Свердловской области приостановлены занятия в 28 школах и 75 детсадах. На текущий момент в регионе зарегистрировано 995 случаев пневмонии, что на 13% выше, чем на прошлой неделе. В связи с этим принимаются меры по недопущению роста заболеваемости.
При этом стоит отметить, что снизилось число заболевших ОРВИ. Так, за прошедшие дни зафиксировано 49 000 случаев, что на 17% ниже показателя прошлой недели, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
В декабре 2018 года диагноз пневмония был поставлен 840 пациентам, четверть из которых – несовершеннолетние.
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