Школы и детсады Свердловской области закрываются из-за вспышки пневмонии

В Свердловской области приостановлены занятия в 28 школах и 75 детсадах. На текущий момент в регионе зарегистрировано 995 случаев пневмонии, что на 13% выше, чем на прошлой неделе. В связи с этим принимаются меры по недопущению роста заболеваемости.