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Школы и детсады Свердловской области закрываются из-за вспышки пневмонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школы и детсады Свердловской области закрываются из-за вспышки пневмонии

Вчера, 10:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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