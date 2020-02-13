Единственный на Урале производитель медицинских масок вдвое увеличил выпуск продукции

Как рассказал изданию директор «Здравмедтех-Е» (единственный производитель медицинских масок в УрФО) Николай Поляков, предприятие перешло на круглосуточный режим работы. Там ежедневно производится 30 тысяч масок, что в два раза больше, чем обычно.