Единственный на Урале производитель медицинских масок вдвое увеличил выпуск продукции
Сегодня, 10:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Среднем Урале стали в два раза больше выпускать медицинских масок, это связано с увеличением спроса в аптеках, сообщает ТАСС.
Как рассказал изданию директор «Здравмедтех-Е» (единственный производитель медицинских масок в УрФО) Николай Поляков, предприятие перешло на круглосуточный режим работы. Там ежедневно производится 30 тысяч масок, что в два раза больше, чем обычно.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников рассказал, что периодически в аптеках наблюдается нехватка масок, но в целом дефицита нет. 5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что у аптек, завышающих цены на маски, нужно отбирать лицензии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей