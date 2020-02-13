Пасмурную и снежную погоду обещают синоптики тагильчанам в конце недели
Сегодня, 08:51Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В конце недели, согласно данным Гисметео, жителей Нижнего Тагила ждет небольшое похолодание и снег.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 14 февраля, синоптики обещают -6 градусов в дневные часы и до -8 градусов ночью. Пасмурно, снег, ветер — до 8 метров в секунду.
В субботу днем столбик термометра остановится на отметке -6 градусов, ночью ожидается похолодание до -9 градусов. Пасмурно, возможен снег. Скорость ветра — до 7 метров в секунду.
В воскресенье, 16 февраля, днем будет -5 градусов, ночью столбик термометра опустится до -11 градусов. Переменная облачность, снег, ветер — до 7 метров в секунду.
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