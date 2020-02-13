Пасмурную и снежную погоду обещают синоптики тагильчанам в конце недели

В пятницу, 14 февраля, синоптики обещают -6 градусов в дневные часы и до -8 градусов ночью. Пасмурно, снег, ветер — до 8 метров в секунду.

В субботу днем столбик термометра остановится на отметке -6 градусов, ночью ожидается похолодание до -9 градусов. Пасмурно, возможен снег. Скорость ветра — до 7 метров в секунду.