В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала мэрию и МУГИСО убрать горящую свалку
Сегодня, 19:47Здоровье и экологияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге, согласно решению суда по иску от прокуратуры, министерство природных ресурсов, министерство госимущества Свердловской области и мэрия города обязаны ликвидировать горящую свалку на Уралмаше, пишет Знак со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Наличие такого количества ответчиков объясняется тем, что свалка занимает площадь трех земельных участков с разными правообладателями. За часть территории отвечают областные власти, за часть — городские.
Незаконная свалка на улице Коммунистической имеет высоту девятиэтажного дома и периодически начинает тлеть. В середине декабря 2019 года после того, как мусор очередной раз загорелся, два района Екатеринбурга — Уралмаш и Эльмаш — окутал дым. ГУ МЧС РФ по Свердловской области рекомендовала жителям не выходить без надобности на улицу и не проветривать квартиры.
В начале января мэр города Александр Высокинский распорядился засыпать незаконную свалку на улице Коммунистической снегом, чтобы прекратить ее горение.
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