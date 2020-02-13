В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала мэрию и МУГИСО убрать горящую свалку

Наличие такого количества ответчиков объясняется тем, что свалка занимает площадь трех земельных участков с разными правообладателями. За часть территории отвечают областные власти, за часть — городские.

Незаконная свалка на улице Коммунистической имеет высоту девятиэтажного дома и периодически начинает тлеть. В середине декабря 2019 года после того, как мусор очередной раз загорелся, два района Екатеринбурга — Уралмаш и Эльмаш — окутал дым. ГУ МЧС РФ по Свердловской области рекомендовала жителям не выходить без надобности на улицу и не проветривать квартиры.