В Китае произошел скачок смертей от коронавируса

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За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй зарегистрировано 242 смерти от коронавируса. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на чиновников здравоохранения региона.
Также выросло и количество зараженных — более 14,8 тысяч новых случаев. Ранее этот показатель не превышал 1-2 тысячи в день.
Местные власти объяснили это тем, что медики пересмотрели результаты обследований пациентов. Диагнозы были установлены по новым стандартам классификации. Кроме того, некоторых людей госпитализировали лишь с подозрением на коронавирус, сейчас диагноз подтвердился.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тысяч человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель.
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