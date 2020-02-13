В Китае произошел скачок смертей от коронавируса

Также выросло и количество зараженных — более 14,8 тысяч новых случаев. Ранее этот показатель не превышал 1-2 тысячи в день.

Местные власти объяснили это тем, что медики пересмотрели результаты обследований пациентов. Диагнозы были установлены по новым стандартам классификации. Кроме того, некоторых людей госпитализировали лишь с подозрением на коронавирус, сейчас диагноз подтвердился.