В российском Минздраве назвали условия реабилитации после COVID-19

В российском Минздраве назвали условия реабилитации после COVID-19

Сегодня, 20:36Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В российском Минздраве рассказали, как правильно реабилитироваться после коронавируса.

Внештатный эксперт Минздрава по реабилитации Галина Иванова сообщила, что реабилитация после заражения коронавирусной инфекцией возможна только в лицензированных медицинских учреждениях.

Специалист уточнила, что реабилитация в фитнес-центрах не соответствует нормам, так как для этого необходимо специальное медоборудование. А в подобных учреждениях только тренажеры для здоровых людей.

Кроме того, для восстановления после болезни требуется постоянное медицинское наблюдение различных специалистов, которы отсутствуют в тренажерных залах.

Лечебно-восстановительная помощь больным оказывается в реабилитационных центрах, имеющих соответствующее оснащение и персонал.

Напомним, в Екатеринбурге врачи госпиталя Ветеранов придумали способ лечения последствий COVID-19. Они восстанавливают легкие после ковид-пневмонии с помощью барокамеры. Кроме того, такой способ помогает насыщать кровь кислородом.

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