В российском Минздраве назвали условия реабилитации после COVID-19

Внештатный эксперт Минздрава по реабилитации Галина Иванова сообщила, что реабилитация после заражения коронавирусной инфекцией возможна только в лицензированных медицинских учреждениях.
Специалист уточнила, что реабилитация в фитнес-центрах не соответствует нормам, так как для этого необходимо специальное медоборудование. А в подобных учреждениях только тренажеры для здоровых людей.
Кроме того, для восстановления после болезни требуется постоянное медицинское наблюдение различных специалистов, которы отсутствуют в тренажерных залах.
Лечебно-восстановительная помощь больным оказывается в реабилитационных центрах, имеющих соответствующее оснащение и персонал.
Напомним, в Екатеринбурге врачи госпиталя Ветеранов придумали способ лечения последствий COVID-19. Они восстанавливают легкие после ковид-пневмонии с помощью барокамеры. Кроме того, такой способ помогает насыщать кровь кислородом.