В российском Минздраве назвали условия реабилитации после COVID-19

В российском Минздраве рассказали, как правильно реабилитироваться после коронавируса.

Внештатный эксперт Минздрава по реабилитации Галина Иванова сообщила, что реабилитация после заражения коронавирусной инфекцией возможна только в лицензированных медицинских учреждениях. Специалист уточнила, что реабилитация в фитнес-центрах не соответствует нормам, так как для этого необходимо специальное медоборудование. А в подобных учреждениях только тренажеры для здоровых людей. Кроме того, для восстановления после болезни требуется постоянное медицинское наблюдение различных специалистов, которы отсутствуют в тренажерных залах. Лечебно-восстановительная помощь больным оказывается в реабилитационных центрах, имеющих соответствующее оснащение и персонал. Напомним, в Екатеринбурге врачи госпиталя Ветеранов придумали способ лечения последствий COVID-19. Они восстанавливают легкие после ковид-пневмонии с помощью барокамеры. Кроме того, такой способ помогает насыщать кровь кислородом. В Свердловской области медики начали лечить COVID-19 в барокамерах

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter