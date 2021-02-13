В Свердловской области от коронавируса скончалось более 2,2 тысячи человек

В Свердловской области количество заболевших коронавирусом составляет почти 74,5 тысячи человек

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявлено в Екатеринбурге, там зарегистрировано 69 случаев инфицирования. Кроме того коронавирус подтвержден у жителей Алапаевского района, Артёмовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Качканара, Кушвы, Камышловского района, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Тавдинского, Туринского и Талицкого городских округов.