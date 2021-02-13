В Свердловской области от коронавируса скончалось более 2,2 тысячи человек

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявлено в Екатеринбурге, там зарегистрировано 69 случаев инфицирования. Кроме того коронавирус подтвержден у жителей Алапаевского района, Артёмовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Качканара, Кушвы, Камышловского района, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Тавдинского, Туринского и Талицкого городских округов.
С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 74 496 случаев COVID-19. 320 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, из них 213 — в реанимации, 136 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за минувшие сутки выявлен 14 861 случай COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 963, Санкт-Петербурге — 1 130 и Московской области — 884. С начала пандемии коронавирус зафиксирован у 4 057 698 россиян.
За время эпидемии от коронавируса выздоровели 67 303 свердловчанина.
По России за сутки из медучреждений по выздоровлению выписано 18 765 человек. Больше всего в Москве — 2 680, Санкт-Петербурге — 3 446, Москве — 2 678, а также Московской области — 896. Общее число выздоровевших от инфекции составляет 3 577 907 пациентов.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 637 223 человека.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 2 210 летальных случаев от COVID-19, них 13 свердловчан скончались за последние 24 часа.
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 502 случая смерти. Больше всего пациентов скончалось в Москве — 67, Санкт-Петербурге — 52 и Московской области — 31. Таким образом, общее количество летальных исходов составило 79 696 случаев.