В Свердловской области от коронавируса скончалось более 2,2 тысячи человек

С 12 по 13 февраля в Свердловской области выявлено 272 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области количество заболевших коронавирусом составляет почти 74,5 тысячи человек Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявлено в Екатеринбурге, там зарегистрировано 69 случаев инфицирования. Кроме того коронавирус подтвержден у жителей Алапаевского района, Артёмовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Качканара, Кушвы, Камышловского района, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Тавдинского, Туринского и Талицкого городских округов. С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 74 496 случаев COVID-19. 320 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, из них 213 — в реанимации, 136 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за минувшие сутки выявлен 14 861 случай COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 963, Санкт-Петербурге — 1 130 и Московской области — 884. С начала пандемии коронавирус зафиксирован у 4 057 698 россиян. На Среднем Урале за сутки из больниц выписано 285 пациентов За время эпидемии от коронавируса выздоровели 67 303 свердловчанина. По России за сутки из медучреждений по выздоровлению выписано 18 765 человек. Больше всего в Москве — 2 680, Санкт-Петербурге — 3 446, Москве — 2 678, а также Московской области — 896. Общее число выздоровевших от инфекции составляет 3 577 907 пациентов. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 637 223 человека. В Свердловской области количество умерших от коронавируса превысило 2,2 тысячи человек С начала пандемии в регионе зафиксировано 2 210 летальных случаев от COVID-19, них 13 свердловчан скончались за последние 24 часа. В России за прошедшие сутки зарегистрировано 502 случая смерти. Больше всего пациентов скончалось в Москве — 67, Санкт-Петербурге — 52 и Московской области — 31. Таким образом, общее количество летальных исходов составило 79 696 случаев.

