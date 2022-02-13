Эколог предложил установить в учреждениях Тагила «сигнализацию» по выбросам

Специальные приборы, которые показывают превышение ПДК в атмосфере, предложили использовать на заводах, в садиках, школах и больницах Нижнего Тагила. Объединенная система датчиков будет работать по принципу сигнализации. Каждая экологическая установка обойдется в среднем в 6 тысяч рублей.

Прибор будет извещать тагильчан о превышении ПДК по разным веществам. С такой инициативой во время экологической конференции TagilCity.ru выступил гость редакции, руководитель московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Надо обеспечивать создание систем мониторинга в тех местах, где мы живем. Система мониторинга Росгидромета стоит 24 миллиона рублей, дорого. Поэтому мы со студентами и инженерами из Челябинска разработали устройство, поделился с редакцией Элмурод Расулмухамедов. Экономичный прибор, который будет извещать о превышении ПДК, стал одной из нескольких разработок эколога и инициативных групп в различных городах России. Мы работаем во многих городах, помогаем инициативным группам разбираться с проблемами. В этих городах проводится очень большая работа, в том числе и с документами. Мое общее впечатление достаточно простое: все сталкиваются с изъянами системы надзора и мониторинга. Довольно много лет назад мы начали отрабатывать всевозможные инструменты общественного мониторинга для того, чтобы независимо от официальных органов формировать правильно мнение о том, что происходит. В рамках этого мы разработали достаточно большое количество приборов, пояснил руководитель московского отделения Всероссийского общества охраны природы. Отличием более экономичный систем мониторинга состоит в том, что аппарат, который может массово применяться в различных учреждениях города, показывает только сам факт превышения ПДК без конкретных цифр. Объединение таких устройств в единую сеть будет работать по принципу сигнализации. Отличие сигнализатора в том, что он не показывает на сколько ПДК превышено, а показывает просто превышение ПДК. Сделан для разных веществ, внутри датчики, которые используются для промышленной безопасности. Мы предлагаем объединить усилия, чтобы эти приборы развесили в школах, детских садах, больницах. Будут дополнительная информация о загрязнениях. Стоит 6 тысяч, если загорается красная лампочка, начинает пищать. Этим мы хотим дополнить дорогостоящую систему мониторинга, подытожил эколог. Приборы, установленные на различных учреждениях, например, помогут диспетчерам зафиксировать факт утечки на заводах из-за нарушения техпроцесса или аварии. Таким образом, по словам эколога, будет намного проще и эффективнее устранять причины, по которым произошло превышение ПДК в атмосфере. Можно вешать на территории предприятий и определять утечки. Большая часть выбросов связана с технологическими сбоями предприятий, в приземном слое начинают появляться загрязнения, которые влияют на здоровье, считает Элмурод Расулмухамедов. Напомним, экологическая конференция TagilCity.ru прошла в Нижнем Тагиле в пятницу, 11 февраля. Один из приглашенных гостей, эколог из Омска Владимир Лифантьев порекомендовал предприятиям-загрязнителям Нижнего Тагила тратить доходы на нужды компании, а не на яхты. «Нужно тратить не на яхты, а на нужды предприятия!» — эко-блогер о выбросах в Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter