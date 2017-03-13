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Количество нарушений в сфере оказания медицинских услуг в России увеличилось на 35% за 2016 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество нарушений в сфере оказания медицинских услуг в России увеличилось на 35% за 2016 год

13 марта 2017, 14:20Здоровье и экология
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