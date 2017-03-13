Кучи мусора на окраинах Нижнего Тагила обнаружены экологами-общественниками (ФОТО)

О проблеме свалок местные жители сообщали экологам ещё осенью 2016 года, однако наступление зимы на время сделало проблему неактуальной. Пришедшее с весной тепло снова обнажило мусор, до поры скрытый под слоем снега:

В выходные мы проехали по окраинам поселка Северный. Фотографировали вот такие «подснежники», которые появились после таяния снега. Об этом мусоре жители сообщали ещё осенью, но выпал снег и вопрос отложили до весны рассказал руководитель организации, эколог Андрей Волегов.

Эколог подчеркивает, что появление таких свалок происходит в результате малочисленности санкционированных свалок и дороговизны услуг на частных площадках. Поэтому эколог советует заключать договор на вывоз мусора с администрацией города:

У нас мало санкционированных свалок. Жителям надо заключать договор с администрацией по вывозу мусора. Так, например, было сделано в Бобровке. Раз в неделю к ним ездит мусорная машина и вывозит мусор. Это правильный и законный способ избавления от мусора сказал Андрей Волегов.

Впереди у экологов запланирован ещё один выезд в направлении села Николо-Павловское. Затем в природоохранную прокуратуру и администрацию города будут направлены обращения с просьбой установить виновных и устранить свалки.

Фото группы «ЭкоПраво»

Мусор из-под снега появляется не только на окраинах, но и в самом Нижнем Тагиле. Каждый год земля вокруг пешеходных дорожек оказывается усеянной пустыми бутылками, сигаретными пачками и другим мусором.