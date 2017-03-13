Похолодание до -15 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в середине недели

Температура воздуха: в понедельник +1…+3, во вторник до -6 в дневное время, в среду -15 ночью и -6 днем.

Как пояснили в Гидрометцентре Свердловской области, такие температуры являются нормальными для данного времени года и до апреля сильного потепления ожидать не стоит.