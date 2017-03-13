Похолодание до -15 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в середине недели
13 марта 2017, 13:40Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По сообщениям синоптиков, в Нижний Тагил в середине недели вернутся холода. Со вторника на среду столбик термометра опустится до -15 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сильных осадков не ожидается, во вторник возможен небольшой снег, ветер преимущественно северо-западный.
Температура воздуха: в понедельник +1…+3, во вторник до -6 в дневное время, в среду -15 ночью и -6 днем.
Как пояснили в Гидрометцентре Свердловской области, такие температуры являются нормальными для данного времени года и до апреля сильного потепления ожидать не стоит.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей