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130 млн. рублей потрачено на капремонты тагильских медучреждений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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130 млн. рублей потрачено на капремонты тагильских медучреждений

13 марта, 12:10Здоровье и экология
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